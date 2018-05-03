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В Красноярске пройдет «Кубок Владислава Третьяка»
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В Красноярске пройдет «Кубок Владислава Третьяка» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
C 4 по 10 мая в Красноярске, в ледовом дворце «Сокол» (пр. Металлургов, 22д) впервые состоятся всероссийские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди клубных команд 2006 г.р.
В турнире примут участие восемь команд: «Нефтяник» (Альметьевск), «Авангард» (Омск), «Амур» (Хабаровск) , «Сокол» (Красноярск), «Буйволы» (Краснодар), «Синяя Птица» (Москва), «Спутник» (Нижний Тагил), «Ермак» (Ангарск).
На первом этапе турнира будут сформированы две группы, в которых каждая команда проведет по три матча. В зависимости от итоговых мест группового этапа, будут определены пары второго тура.
Открытие соревнований пройдет 4 мая в 18.00 в ЛД «Сокол», а закроется турнир 9 мая в 20.30.
Расписание игр турнира:
Дополнительная информация для СМИ по тел. : 211-40-74, пресс-служба министерства спорта края, 8-913-539-57-00, Мария Ларионова
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