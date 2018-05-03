В Красноярске пройдет «Кубок Владислава Третьяка»

C 4 по 10 мая в Красноярске, в ледовом дворце «Сокол» (пр. Металлургов, 22д) впервые состоятся всероссийские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка» среди клубных команд 2006 г.р.

На первом этапе турнира будут сформированы две группы, в которых каждая команда проведет по три матча. В зависимости от итоговых мест группового этапа, будут определены пары второго тура.

Открытие соревнований пройдет 4 мая в 18.00 в ЛД «Сокол», а закроется турнир 9 мая в 20.30.

Расписание игр турнира: