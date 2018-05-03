На Урале норвежца приговорили к работам за невыплату алиментов

Гражданин Норвегии получил 40 часов обязательных работ за невыплату алиментов своей дочери.

Как рассказали в пресс-службе свердловского управления ФССП, 41-летний бизнесмен несколько лет назад приехал в Россию, женился на жительнице Екатеринбурга. У супругов родилась дочь. Когда несколько лет спустя брак распался, отец перестал помогать ребенку материально.

"Так как норвежец имеет временное разрешение на проживание в РФ, зарегистрирован в Ленинском районе Екатеринбурга, его бывшая жена обратилась в суд. Выяснилось, что иностранец — многодетный отец: у него есть трое детей на родине, один — на Украине, и двое в России. Таким образом суд вынес решение о выплате свердловчанке алиментов в размере одной шестой дохода", — пояснили в службе судебных приставов.

Решение суда, правда, результата не принесло: норвежец так и не платил алименты, хотя возможность для этого имел.

Его долги к апрелю 2018 года составила почти 250 тысяч рублей.

В отношении должника составлен протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП). Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов.