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Пятигорчане встретились с лицисей на прогулке
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Пятигорчане встретились с лицисей на прогулке 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Лисица, прогуливающаяся по туристическим тропам Пятигорска, стала главной героиней видео в соцсетях.
Очевидцы встретили лису во время прогулки по склону Машука. Хищница несла в зубах добычу и не обращала внимания на людей, записывающих видео. Заметив назойливое внимание к собственной персоне, лисица убежала в ближайшие кусты.
Комментаторы отмечают, что на Машуке часто пробегают лисы, а матери беспокоятся, что лиса может быть нездоровой и опасной для детей.
Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 2 Май 2018 в 5:01 PDT
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