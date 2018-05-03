Пятигорчане встретились с лицисей на прогулке

Лисица, прогуливающаяся по туристическим тропам Пятигорска, стала главной героиней видео в соцсетях.

Очевидцы встретили лису во время прогулки по склону Машука. Хищница несла в зубах добычу и не обращала внимания на людей, записывающих видео. Заметив назойливое внимание к собственной персоне, лисица убежала в ближайшие кусты.

Комментаторы отмечают, что на Машуке часто пробегают лисы, а матери беспокоятся, что лиса может быть нездоровой и опасной для детей.

Публикация от pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) 2 Май 2018 в 5:01 PDT