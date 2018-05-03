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На стадионе «Торпедо» укладывают газон для тренировок сборной Швейцарии во время ЧМ
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На стадионе «Торпедо» укладывают газон для тренировок сборной Швейцарии во время ЧМ 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Тольятти готовятся к визиту сборной Швейцарии по футболу. Команда будет жить и тренироваться в городе во время чемпионата мира по футболу, то есть с 14 июня по 15 июля.
Сейчас внимание сосредоточено на стадионе «Торпедо». Он станет тренировочной базой швейцарских спортсменов.
— Газон на стадион «Торпедо» приехал. Он занимает своё место, чтобы радовать игроков и болельщиков, — сообщил заместитель главы Тольятти по имуществу и градостроительству Виктор Андреянов.
Завершить ремонт стадиона планируют в мае. Но после ЧМ-2018, как сообщил вице-премьер Виталий Мутко, власти продолжат его реконструкцию.
Во время турнира футболисты сборной Швейцарии будут проживать в отеле «Лада Резорт». Для них готовят номера в молочно-фиолетовых тонах и с видом на Волгу. Во время отборочного этапа мундиаля из Тольятти швейцарцы будут летать на игры в Ростов, Калининград и Нижний Новгород.
В Самаре же пройдут 6 матчей чемпионата мира по футболу. Во время группового этапа на «Самара Арене» сыграют команды Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), России и Уругвая (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). На 2 июля назначен матч 1/8 финала, а на 7 июля — один из четвертьфинальных поединков.
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