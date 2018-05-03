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Лука Джорджевич: «Нынешняя позиция в „Арсенале“ — не самая удобная для меня»
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Лука Джорджевич: «Нынешняя позиция в „Арсенале“ — не самая удобная для меня» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич признался, что ему не очень комфортно играть второго нападающего. Он был отодвинут чуть глубже с появлением в команде Артема Дзюбы.
— Это неудобная позиция для меня. Я центральный нападающий. В первой части сезона играл именно на этом месте, и все было нормально, — цитирует «Р-Спорт» Джорджевича. — Сейчас мне достаточно того, что я выхожу в стартовом составе. Если тренер хочет, чтобы Дзюба играл первого форварда, а я второго, то так и будет, но это не самая удобная позиция. Надеюсь скоро вернуться в центр нападения.
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