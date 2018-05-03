«Амьен» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 4 мая

«Амьен»

Новичок элитного дивизиона вслед за откровенно провальным отрезком с декабря по середину февраля выдал прекрасную серию в марте-апреле — команда Кристофа Пеллисье проиграла лишь раз в предыдущих семи матчах и забралась на 13-ю строку таблицы, заранее обезопасив себя от вылета (+9 очков от 18-го «Труа»).

В прошлом туре «Амьен» преподнес подарок «Лиону» и «Марселю», отобрав очки у их главного конкурента в борьбе за серебро «Монако» на «Луи II» (0:0). Хозяева владели заметным игровым преимуществом, сделали вдвое больше передач и много били по воротам, но в основном — мимо (лишь 1 удар в створ из 16).

«Пари Сен-Жермен»

А вот ПСЖ неделей ранее разочаровал. То ли в связи с отсутствием какой-либо мотивации, то ли после новостей об уходе с поста главного тренера Унаи Эмери и слухов о возможном назначении Томаса Тухеля , но чемпион едва не проиграл «Генгаму». К 75-й минуте хозяева «Парк де Пренс» «горели» 0:2 и практически не создали ничего у чужих ворот (у соперника было больше и ударов по воротам, и ударов в створ), но в итоге спаслись благодаря Эдинсону Кавани — сначала уругваец реализовал «левейший» пенальти, а затем восстановил статус-кво ударом головой.

Благодаря этому дублю Кавани обошел Златана Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге 1 — 115 мячей, из них 27 — в нынешнем сезоне. Прилично?

Уже сегодня Эдинсон может улучшить достижение. Благо, забивать «Амьену» он умеет — в первом круге именно гол Кавани помог ПСЖ победить со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение ПСЖ, а средняя линия на матч выглядит следующим образом: 7,60 — 5,70 — 1,34.

Команда пока еще Эмери — фаворит, однако мы бы не рекомендовали ставить на уверенную победу парижан. ПСЖ и раньше не мог похвастать характером (вспомните хотя бы два провала в плей-офф ЛЧ), а сейчас, без мотивации, столичный клуб способен стать автором мини-сенсации.

Думается, на своем поле даже «Амьен» с третьей с конца атакой чемпионата способен доставить ПСЖ массу проблем.

Рискнем поставить на обе команды забьют за 1,67 и победа «Амьена» с форой +1,5 за 1,90.