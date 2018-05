Овечкин остался без телохранителя. Кто теперь защитит Александра Великого?

1. ПОБЕДА «ТАМПЫ»

Матч у «Лайтнинг» получился идеальным. Вратарь Андрей Василевский тащил практически все, сделав 28 сэйвов. Да, Никита Кучеров снова не набрал очки, и его хорошо закрывают игроки «Бостона». Зато Ондржей Палат сделал дубль уже к четвертой минуте первого периода, сняв напряжение со всей команды. Приятно гонять шайбу в плей-офф, когда ты начинаешь матч со счета 2:0.

ONDREJ PALAT OPENS THE SCORING UP VERY EARLY FOR TAMPA!#GoBolts 1 — 0 #NHLBruins (Series Tied 1-1) pic.twitter.com/T3QwKMPDME

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 2 мая 2018 г.

Кстати, Палат вообще мог сделать хет-трик. Хорошо сыграл вратарь Туукка Раск, но вот его партнеры слишком часто ошибались. Четвертый матч пройдет в субботу ночью по московскому времени. И так понятно, что «Тампа» выглядит посильнее в этой серии (и ведет 2-1). Так просто «Бостон» не отпустит.

ONDREJ PALAT AGAIN! LIGHTNING LEAD BY 2 EARLY!#GoBolts 2 — 0 #NHLBruins (Series Tied 1-1) pic.twitter.com/OlDSPOZEUH

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 2 мая 2018 г.

А если вообще пройдет «мишек» во втором раунде, то даже теоретически нам не стоит мечтать о том, что на чемпионат мира приедут первый вратарь, номинант на «Везина Трофи», перспективный молодой защитник, которому нужно наиграться (Сергачеву в этом матче дали лишь восемь с небольшим минут), а также гениальный бомбардир, набравший 100 очков в чемпионате.

2. РАЗГРОМ «ВЕГАСА»

Конечно, в этой серии все как на качелях. Но «Вегас» в этом плей-офф еще не громили. А тут «Голден Найтс» попали «акулам» со счетом 0:4.

MARCUS SORENSON, WHAT A BEAUTY! SHARKS LEAD FIRST WITH THIS TERRIFIC GOAL!#SJSharks 1 — 0 #VegasBorn (VGK Leads Series 2-1) pic.twitter.com/Si3UaoFfhZ

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 3 мая 2018 г.

Главным героем стал вратарь «Сан-Хосе» Мартин Джонс , сделавший 34 сэйва. «Акулы» провели лучший матч в серии, сравняв ее к счету 2-2. Юнас Донской пропускал предыдущий матч из-за травмы, но тут вернулся в состав — и забил гол. Помню этого бегунка по чемпионату мира, тогда все удивлялись — откуда взялся этот финн с фамилией былинного русского героя? Прошло несколько лет, и теперь состав «Сан-Хосе» без Донского представить трудно.

JOONAS DONSKOI WITH JUST SECONDS LEFT ON THE CLOCK IN THE FIRST! SHARKS UP 2!#SJSharks 2 — 0 #VegasBorn (VGK Leads Series 2-1) pic.twitter.com/hmy09KD8xj

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 3 мая 2018 г.

Красавчик и Томаш Хертл — наследник Яромира Ягра забросил уже пятую шайбу в этом плей-офф. Теперь серия переезжает в Лас-Вегас. «Голден Найтс» должны сделать все, чтобы их чудесная сказка так сразу не закончилась. Все-таки хотелось бы увидеть серию «Виннипег» — «Вегас» в финале Западной конференции.

«Вашингтон» потерял ключевого игрока — силовой форвард Том Уилсон дисквалифицирован на три матча. Инцидент с его участием произошел во втором периоде третьего поединка, когда Уилсон грохнул форварда «Питтсбурга» Зака Астона-Риза.

Сам эпизод выглядел жутко. Астон-Риз катился с шайбой у борта. Он видел, что его атакуют, но не мог никуда деться. Слева был игрок «Вашингтона», справа — бортик и прижавшийся к нему судья. Уилсон же не просто шибанул соперника локтем в голову, но еще и подпрыгнул. Да так, что его самого швырнуло на скамейку «Вашингтона», и он чуть не задавил Евгения Кузнецова

В итоге Астону-Ризу нанесли сотрясение мозга и сломали челюсть… Уилсон играл в звене с Кузнецовым и Александром Овечкиным , обеспечивая главным звездам клуба силовое прикрытие. Ови очень хорош в этом плей-офф. Но если ему теперь надо будет размениваться на хиты, это может повлиять на его результативность. Посмотрим, будет ли так эффективен «Вашингтон» без Уилсона. Пока «столичные» ведут 2-1 в серии, четвертый матч будет крайне важен.

ТАБЛО ДНЯ Бостон — Тампа-Бэй — 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Бержерон — Палат, Палат, Чирелли, Стэмкос

ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 4, 18.10)

Сергачев (0+0; 0, 0, 1, 8.25)

в Василевский (29-28; 96,6%, 60.00)

Счет в серии: 1-2 Сан-Хосе — Вегас — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Соренсен, Донской, Хертл, Павелски

Счет в серии: 2-2 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.