В Санкт-Петербурге двое подростков попали под танк 

Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту происшествия на фестивале «Боевая сталь». Во время катания на танке с машины упали три человека — двое подростков 10 и 15 лет и 33-летний мужчина.
Инцидент произошел 29 апреля. Сидящие на танке люди не смогли удержаться и оказались под гусеницами, когда боевая машина подпрыгнула на кочке. Мужчина госпитализирован с переломом ноги, подростки отделались ушибами.
Сыщики выясняют, имелось ли у организаторов катаний разрешение на проведение подобных развлечений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.