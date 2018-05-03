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В Санкт-Петербурге двое подростков попали под танк
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В Санкт-Петербурге двое подростков попали под танк 

Уралинформбюро 53 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту происшествия на фестивале «Боевая сталь». Во время катания на танке с машины упали три человека — двое подростков 10 и 15 лет и 33-летний мужчина.
Инцидент произошел 29 апреля. Сидящие на танке люди не смогли удержаться и оказались под гусеницами, когда боевая машина подпрыгнула на кочке. Мужчина госпитализирован с переломом ноги, подростки отделались ушибами.
Сыщики выясняют, имелось ли у организаторов катаний разрешение на проведение подобных развлечений, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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