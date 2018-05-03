В Санкт-Петербурге двое подростков попали под танк

Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту происшествия на фестивале «Боевая сталь». Во время катания на танке с машины упали три человека — двое подростков 10 и 15 лет и 33-летний мужчина.

Инцидент произошел 29 апреля. Сидящие на танке люди не смогли удержаться и оказались под гусеницами, когда боевая машина подпрыгнула на кочке. Мужчина госпитализирован с переломом ноги, подростки отделались ушибами.