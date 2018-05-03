«Реал», «Бавария», «Рома», «Ливерпуль»: ошибки и невезение

И почему это круто.

Летом один ненужный трансфер обошёлся в 222 млн евро, и футбольный рынок сошёл с ума. «Боруссия» потребовала за Дембеле 100 млн евро, а он стал пропускать тренировки: знал, что «Барселона» заплатит. Трансфер Мбаппе потянул на самый дорогой отложенный платёж за одного человека со времён Клеопатры и Октавиана Августа.

«Челси» купил Рюдигера за 40 млн евро, и Антонио Конте жаловался, что теперь столько стоит средний игрок. Мда, с дипломатичностью у Конте явные проблемы, зато с наблюдательностью всё в порядке. Зимой «Ливерпуль» нашёл защитника с качествами выше среднего и выложил за него 80 млн Безумные, безумные деньги. Можно говорить, что это естественное развитие футбольного рынка, который адаптируется под новых участников. Может, так и есть. Это неважно. Важное другое. Важно то, что в первый же сезон, когда рынок оказался взорван, сожжён и снесён к чертям… Когда звёзды футбола наконец вышли за рамки спорта и окончательно превратились в мировых звёзд… Когда причёска Погба волнует фанатов не меньше, чем причёска Кэти Перри… Когда празднование Гризманна разносится по соцсетям так же быстро, как новый клип Арианы Гранде… Когда годовой заработок запасного «Реала» (Бэйл) по версии Forbes выше, чем весь бюджет фильма «Тёмные времена» (два «Оскара»), включая спецэффекты, рекламу и зарплату Гэри Олдмена … Когда количество тренеров-концептуалистов, тренеров-философов, тренеров-революционеров и тренеров-новаторов превысило количество просто тренеров, да и здравый смысл…

Когда «Ман Сити» побил десяток рекордов в самой крутой лиге мира — АПЛ… Когда «Ливерпуль» установил два рекорда в Лиге чемпионов… Вот в это самое время, в плей-офф самого престижного клубного турнира в мире, в самых важных матчах, в которых цена каждой неудачи — это совершенно космические деньги (см. выше, пункт про взорванный рынок)… Пошли нелепые ошибки, за которые выгоняют из чемпионата двора. В каждом матче. Это не преувеличение: именно в каждом. 1. «Рома» — «Ливерпуль»: железный Раджа Найнгголан теряется и обрезом начинает атаку «Ливерпуля» три в три. Не считаем автогол Милнера (даже если очень хочется): речь об ошибочных решениях, а не стечении обстоятельств.

2. «Реал» — «Бавария»: проводящий вообще-то лучший сезон в карьере Свен Ульрайх не знает, сыграть ли ему рукой или ногой, и допускает самую грубую ошибку вратаря, которую вы только видели. Да, и не забываем про пижонский вынос пяткой от Серхио Рамоса , который тоже привёл к голу.

3. Первые матчи. «Бавария» — «Реал»: технарь Рафинья обрезается и организует атаку «Реала» два в два.

4. «Ливерпуль» — «Рома»: счёт 5:0, и вроде бы играть уже нет смысла, но Деян Ловрен промахивается головой мимо мяча после навеса. Зато не промахивается Джеко.

Четыре полуфинальных матча — четыре грубые индивидуальные ошибки, которые привели к голу. Ошибки, которые ожидаешь увидеть на каком-то локальном турнире районного значения, но всё-таки не в Лиге чемпионов. Кстати, лажают (здесь это слово уместнее всего) не только футболисты.

Концентрация судейских ошибок тоже зашкаливает: она точно выше концентрации обороны «Ливерпуля». У судей две результативные ошибки в двух ответных полуфиналах. Не назначен пенальти в ворота «Ливерпуля», когда мяч попал в отставленную руку Александр-Арнольда и из-за этого не попал в ворота. Не назначен пенальти в ворота «Реала», когда Марсело рукой прервал подачу в штрафную. За такие промахи судей в РФПЛ отстраняют от работы. Итак, на фоне того, что футбольная индустрия в целом совершила финансовый рывок в космос, в четырёх полуфиналах из четырёх на исход матчей повлияли результативные ошибки. Совпадение? Да. И это прекрасно. При желании можно искать злой умысел в действиях Чакыра (я бы поискал), но Перес точно не купил Ульрайха. Ну ладно, по крайней мере, Клопп уж точно не купил Найнгголана. Просто в четырёх важнейших матчах подряд случились непредсказуемые, нелогичные эпизоды, чтобы напомнить нам ещё раз: в футболе нет логики. Ни одной системой нельзя объяснить, как «Бавария» смогла забить меньше голов, чем «Реал».