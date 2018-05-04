Эксперты: «Севилья» прервёт серию из 7 игр без побед в матче с «Реалом Сосьедад»

Букмекеры назвали фаворита матча 36-го тура Примеры «Севилья» — «Реал Сосьедад», который пройдёт сегодня, 4 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. «Севилья» не знает побед на протяжении семи матчей подряд.

Букмекеры считают фаворитом «Севилью» и предлагают поставить на хозяев за 1.75. Шансы «Реала Сосьедад» на победу оценены коэффициентом 4.40. Поставить на ничью можно за 4.00.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.50, а на ТМ 2,5 гола — за 2.50.