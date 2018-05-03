«Манчестер Юнайтед» главный претендент на покупку Милинковича-Савича

"Манчестер Юнайтед" стал главным претендентом на покупку полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, после того как от него отказалась «Барселона», сообщает Mundo Deportivo. Ранее спортивный директор «Лацио» Игли Таре заявил, что цена за 23-летнего серба колеблется от 80 до 90 миллионов евро, и клуб не намерен отпускать важного игрока за меньшие деньги. Каталонцы отказались платить такую сумму, поэтому фаворитом в борьбе за перспективного полузащитника стал «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают Милинковича-Савича как замену Полю Погба , который, по слухам, покинет английский клуб в ближайшее межсезонье.

Отметим, что интерес к сербу также проявляют «ПСЖ», "Реал" , «Ювентус» и «Ливерпуль».

Милинкович-Савич играет за «Лацио» с 2015 года. В текущем сезоне он забил 14 голов в 45 матчах.