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«Манчестер Юнайтед» заплатит £80 млн за полузащитника «Лацио»
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«Манчестер Юнайтед» заплатит £80 млн за полузащитника «Лацио» 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт".
Ио информации The Sun, боссы английского клуба согласились отдать за сербского хавбека £80 млн  Помимо «Ман Юнайтед» на Милинковича-Савича претендовали лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», а также мадридский "Реал" и французский «ПСЖ».
В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний серб провел 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
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