«Манчестер Юнайтед» заплатит £80 млн за полузащитника «Лацио»

Ио информации The Sun, боссы английского клуба согласились отдать за сербского хавбека £80 млн Помимо «Ман Юнайтед» на Милинковича-Савича претендовали лондонские «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», а также мадридский "Реал" и французский «ПСЖ».

В текущем сезоне чемпионата Италии 23-летний серб провел 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.