«МанЮнайтед» продаст Марсьяля в «Челси» за 40 млн фунтов и Виллиана 

Английский "Манчестер Юнайтед" огласил свои условия продажи лондонскому «Челси» форварда Антони Марсьяля. Известно, что боссы «Юнайтед» оценивают француза в 80 миллионов фунтов. При этом в Манчестере не спешат получать полную сумму за футболиста.
Как сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Daily Star, боссы «красных дьяволов» намерены выручить за Марсьяля лишь 40 миллионов фунтов и получить в придачу полузащитника «синих» Виллиана, который оценивается в 40 миллионов фунтов.
Напомним, что ранее Марсьяль отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что футболист недоволен количеством предоставляемого ему игрового времени. Жозе Моуриньо не собирается препятствовать уходу француза. Помимо «Челси» одним из кандидатов на Марсьяля являются «Ювентус», «Бавария» и «Тоттенхэм».