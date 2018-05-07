«МанЮнайтед» продаст Марсьяля в «Челси» за 40 млн фунтов и Виллиана

Английский "Манчестер Юнайтед" огласил свои условия продажи лондонскому «Челси» форварда Антони Марсьяля . Известно, что боссы «Юнайтед» оценивают француза в 80 миллионов фунтов. При этом в Манчестере не спешат получать полную сумму за футболиста.

Как сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Daily Star, боссы «красных дьяволов» намерены выручить за Марсьяля лишь 40 миллионов фунтов и получить в придачу полузащитника «синих» Виллиана, который оценивается в 40 миллионов фунтов.