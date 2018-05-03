Ещё
В Адыгее состоялись конные состязания, посвящённые Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Адыгее состоялись конные состязания, посвящённые Дню Победы 

АиФ Адыгея 45 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на республиканском ипподроме состоялись традиционные конные состязания. На мероприятии присутствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Также в числе почётных гостей были председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, Государственный советник РА Аслан Тхакушинов, депутат Госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента России в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, члены Кабинета министров РА, руководители исполнительных органов государственной власти, главы муниципалитетов.
В первом забеге был разыгран Приз в честь ветеранов Великой Отечественной войны, затем скакуны состязались за Приз Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
Интерес зрителей вызвал забег на Приз Главы Республики Адыгея. Награду разыгрывали среди лошадей 3-х лет английской чистокровной породы, рожденных в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Дистанция забега — 1800 метров. Борьба за первенство не прекращалась до последних метров дистанции. В итоге первым к финишу пришёл жеребец по кличке Мой Арбат, управляемый жокеем Андреем Киршиным, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил лидера гонки и владельца лошади Магамета Дзыбова с заслуженной победой и вручил им денежный приз в размере 150 тыс. рублей. Серебряный и бронзовый призёры получили по 100 и 50 тыс. рублей соответственно.
Всего на скачках разыгрывалось восемь комплектов наград среди лошадей английской чистокровной, арабской чистокровной и кабардинской пород. Кроме зрелищных конных состязаний гости смогли увидеть культурно-развлекательную программу: выступление звезд эстрады и творческих коллективов Республики Адыгея.
АиФ Адыгея: последние новости
ЦСКА обыграл «Краснодар» Студенты МГТУ стали призёрами игры «ГТО. Единство» Глава Адыгеи поставил задачи по развитию футбола в регионе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов30
Судьи довели «Рому» до катастрофы
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова82
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Ефимова показала сексуальное фото
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение