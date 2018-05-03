В Адыгее состоялись конные состязания, посвящённые Дню Победы

В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на республиканском ипподроме состоялись традиционные конные состязания. На мероприятии присутствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов

В первом забеге был разыгран Приз в честь ветеранов Великой Отечественной войны, затем скакуны состязались за Приз Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Интерес зрителей вызвал забег на Приз Главы Республики Адыгея. Награду разыгрывали среди лошадей 3-х лет английской чистокровной породы, рожденных в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Дистанция забега — 1800 метров. Борьба за первенство не прекращалась до последних метров дистанции. В итоге первым к финишу пришёл жеребец по кличке Мой Арбат, управляемый жокеем Андреем Киршиным, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил лидера гонки и владельца лошади Магамета Дзыбова с заслуженной победой и вручил им денежный приз в размере 150 тыс. рублей. Серебряный и бронзовый призёры получили по 100 и 50 тыс. рублей соответственно.

Всего на скачках разыгрывалось восемь комплектов наград среди лошадей английской чистокровной, арабской чистокровной и кабардинской пород. Кроме зрелищных конных состязаний гости смогли увидеть культурно-развлекательную программу: выступление звезд эстрады и творческих коллективов Республики Адыгея.