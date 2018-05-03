В Адыгее состоялись конные состязания, посвящённые Дню Победы 

В рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на республиканском ипподроме состоялись традиционные конные состязания. На мероприятии присутствовал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Также в числе почётных гостей были председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, Государственный советник РА Аслан Тхакушинов, депутат Госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента России в ЮФО по Адыгее Сергей Дрокин, члены Кабинета министров РА, руководители исполнительных органов государственной власти, главы муниципалитетов.
В первом забеге был разыгран Приз в честь ветеранов Великой Отечественной войны, затем скакуны состязались за Приз Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
Интерес зрителей вызвал забег на Приз Главы Республики Адыгея. Награду разыгрывали среди лошадей 3-х лет английской чистокровной породы, рожденных в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Дистанция забега — 1800 метров. Борьба за первенство не прекращалась до последних метров дистанции. В итоге первым к финишу пришёл жеребец по кличке Мой Арбат, управляемый жокеем Андреем Киршиным, сообщает пресс-служба главы Адыгеи.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил лидера гонки и владельца лошади Магамета Дзыбова с заслуженной победой и вручил им денежный приз в размере 150 тыс. рублей. Серебряный и бронзовый призёры получили по 100 и 50 тыс. рублей соответственно.
Всего на скачках разыгрывалось восемь комплектов наград среди лошадей английской чистокровной, арабской чистокровной и кабардинской пород. Кроме зрелищных конных состязаний гости смогли увидеть культурно-развлекательную программу: выступление звезд эстрады и творческих коллективов Республики Адыгея.