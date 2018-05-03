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В честь Великой Победы сто всадников совершат пятидневный конный переход в Адыгее
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В честь Великой Победы сто всадников совершат пятидневный конный переход в Адыгее 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
МАЙКОП, 3 мая. /ТАСС/. Пятидневный конный переход в честь Великой Победы, стартовавший в четверг в ауле Ассоколай Адыгеи, объединил 100 всадников-адыгов из четырех регионов Юга России — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Адыгеи. Об этом сообщил ТАСС руководитель общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» республики Рамазан Тлемешок.
"100 всадников, одетых в национальную одежду — черкески, стартовав сегодня в ауле Ассоколай, в честь Победы в Великой Отечественной войне совершат конный переход по 15 адыгейским аулам республики на лошадях кабардинской породы. Участники перехода посетят все памятники и мемориалы павшим воинам. Возраст участников перехода — от 25 лет, самому старшему — гостю из столицы Кабардино-Балкарии — Нальчика — 68 лет. Финишируют всадники в ауле Тахтамукай республики 7 мая", — сказал он.
В общей сложности участники перехода преодолеют 262 км, проехав через Теучежский, Тахтамукайский районы и город Адыгейск с ночевками в ауле Понежукай, Адыгейске, ауле Старобжегокай и Афипсипе. На финише, в ауле Тахтамукай, пройдет конный забег дистанцией более 3 км, в котором лошади смогут показать свою скорость и выносливость, уточнил собеседник агентства.
"Переход носит патриотический характер, но и нацелен на развитие адыгской культуры, популяризацию лошадей кабардинской породы, возрождению коневодства. В прошлом году мы проводили его впервые, а в этом году число участников выросло уже более чем на треть. В планах — сделать конный переход традиционным", — добавил Тлемешок.
Оккупация Адыгеи длилась чуть больше полугода — с августа 1942 по февраль 1943 года, освобождение территории региона от фашистов осуществлялось в ходе наступательной операции Черноморской группы войск и началось в январе 1943 года. 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук, этот день считается днем окончательного освобождения Адыгеи.
На фронт в годы войны из Адыгеи призвали 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. Практически все жители республики были отмечены боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.
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