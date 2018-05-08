«Атлетико» нашел замену Гризманну в «ПСЖ»

Мадридский «Атлетико» в ближайшую трансферную кампанию хочет усилиться сразу двумя футболистами «ПСЖ», сообщает "Советский спорт"

По информации испанского издания El Larguero, «матрасники» хотят видеть в клубе полузащитника Анхеля Ди Марию и нападающего Эдинсона Кавани.

Сообщается, что мадридский клуб вынужден срочно искать замену форварду Антуану Гризманну , который принял окончательное решение перейти в «Барселону».

Представители команд уже начали переговоры относительно перехода Ди Марии. По Кавани могут возникнуть разногласия, поскольку парижский клуб не стремится продавать своего лидера, но у него плохие отношения с форвардом Неймаром, из-за чего он и может покинуть клуб.

В нынешнем сезоне уругваец провел 32 игры в чемпионате Франции, в которых забил 28 мячей и сделал девять голевых передач. На счету Ди Марии 29 поединков в Лиге 1, 11 голов и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет выступать в одной команде с Роналду.