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«Атлетико» нашел замену Гризманну в «ПСЖ»
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«Атлетико» нашел замену Гризманну в «ПСЖ» 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Reuters
Мадридский «Атлетико» в ближайшую трансферную кампанию хочет усилиться сразу двумя футболистами «ПСЖ», сообщает "Советский спорт".
По информации испанского издания El Larguero, «матрасники» хотят видеть в клубе полузащитника Анхеля Ди Марию и нападающего Эдинсона Кавани.
Сообщается, что мадридский клуб вынужден срочно искать замену форварду Антуану Гризманну, который принял окончательное решение перейти в «Барселону».
Представители команд уже начали переговоры относительно перехода Ди Марии. По Кавани могут возникнуть разногласия, поскольку парижский клуб не стремится продавать своего лидера, но у него плохие отношения с форвардом Неймаром, из-за чего он и может покинуть клуб.
В нынешнем сезоне уругваец провел 32 игры в чемпионате Франции, в которых забил 28 мячей и сделал девять голевых передач. На счету Ди Марии 29 поединков в Лиге 1, 11 голов и семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет выступать в одной команде с Роналду.
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