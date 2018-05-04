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Форвард «Атлетико» стал игроком недели в Лиге Европы
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Форвард «Атлетико» стал игроком недели в Лиге Европы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы, сообщает "Советский спорт".
"Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал форвард «Атлетико» Диего Коста", — гласит официальный аккаунт турнира в твиттере.
Второе место в голосовании занял хавбек «Зальцбурга» Амаду Айдара, набравший 17% голосов.
"Атлетико" по сумме двухматчевого противостояния одолел лондонский «Арсенал», а «Марсель» вышел в финал благодаря победе над «Зальцбургом».
Ранее сообщалось, что тренер «Зальцбурга» простил Карасева за результативную ошибку в полуфинале Лиги Европы.
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