Ещё
К Царь-колоколу и Царь-пушке добавится Царь-вувузела. Дунут ли в нее на ЧМ?
Далее:
Читайте также:
Ещё

К Царь-колоколу и Царь-пушке добавится Царь-вувузела. Дунут ли в нее на ЧМ? 

ИД «Собеседник» 33 минуты назад
Фото: ИД "Собеседник"
Зачем власти Москвы хотят поставить в парке «Сокольники» гигантскую вувузелу, попытался выяснить Sobesednik.ru.
Московские чиновники не перестают удивлять мастерством освоения бюджетов. Например, в парке «Сокольники» на время проведения ЧМ-2018 появится вувузела невиданных размеров. Арт-объект уже так и назвали — «Огромная вувузела». С ее установкой некоторые выражения (мы не можем их здесь привести) заиграют новыми красками — мы гарантируем.
Вообще, фраза «установят гигантскую вувузелу» звучит как-то тревожно, даже угрожающе. Для тех, кто не в курсе: вувузела — это адовое приспособление южноафриканских футбольных болельщиков, явленное ими миру во время ЧМ-2010. Метровая дудка, из которой извлекается нечто среднее между жужжанием роя шмелей и брачным зовом африканской слонихи. Какого размера будет вувузела в «Сокольниках», пока не сообщили — типа сюрпрайз. Но директор парка Андрей Лапшин уверяет, что она может попасть даже в Книгу рекордов Гиннесса. У нас сразу вопрос: кем надо быть, чтобы дунуть в такое эффективно?
Правда, предполагается, что дудеть в вувузелу болельщики будут только в случае забивания голов российскими футболистами, так что этого, может быть, еще и не понадобится. И молчаливая царь-вувузела дополнит коллекцию отечественной гордости — никогда не звонивший Царь-колокол и бесполезную Царь-пушку. А также будет символизировать единство с народами Африки. Тем более что по уровню жизни мы скоро уже сравняемся. По уровню мусора уже догнали.
К слову, на монтаж-демонтаж всякой временной инфраструктуры по случаю ЧМ-2018 мэрия Москвы, по данным сайта госзакупок, намерена потратить 676,3 млн рублей. Не можем предсказать, как сложится судьба мегадудки, но предполагать, что у кого-то из мэрских чиновников непременно появится новенький домик, или машинка, или еще какой ништяк, можно. Потому что готовить «футбольный праздник» — это вам не в… вувузелу дуть.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018 под заголовком «Дунь в вувузелу!».
ИД «Собеседник»: последние новости
Слово за "Локомотивом": конкуренты открыли дорогу к титулу Женщин-легкоатлеток обязали контролировать уровень тестостерона Лука Джорджевич оценил вклад Артема Дзюбы в успехи "Арсенала"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов30
Судьи довели «Рому» до катастрофы
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова82
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Ефимова показала сексуальное фото
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение