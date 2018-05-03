К Царь-колоколу и Царь-пушке добавится Царь-вувузела. Дунут ли в нее на ЧМ?

Московские чиновники не перестают удивлять мастерством освоения бюджетов. Например, в парке «Сокольники» на время проведения ЧМ-2018 появится вувузела невиданных размеров. Арт-объект уже так и назвали — «Огромная вувузела». С ее установкой некоторые выражения (мы не можем их здесь привести) заиграют новыми красками — мы гарантируем.

Вообще, фраза «установят гигантскую вувузелу» звучит как-то тревожно, даже угрожающе. Для тех, кто не в курсе: вувузела — это адовое приспособление южноафриканских футбольных болельщиков, явленное ими миру во время ЧМ-2010. Метровая дудка, из которой извлекается нечто среднее между жужжанием роя шмелей и брачным зовом африканской слонихи. Какого размера будет вувузела в «Сокольниках», пока не сообщили — типа сюрпрайз. Но директор парка Андрей Лапшин уверяет, что она может попасть даже в Книгу рекордов Гиннесса. У нас сразу вопрос: кем надо быть, чтобы дунуть в такое эффективно?

Правда, предполагается, что дудеть в вувузелу болельщики будут только в случае забивания голов российскими футболистами, так что этого, может быть, еще и не понадобится. И молчаливая царь-вувузела дополнит коллекцию отечественной гордости — никогда не звонивший Царь-колокол и бесполезную Царь-пушку. А также будет символизировать единство с народами Африки. Тем более что по уровню жизни мы скоро уже сравняемся. По уровню мусора уже догнали.

К слову, на монтаж-демонтаж всякой временной инфраструктуры по случаю ЧМ-2018 мэрия Москвы, по данным сайта госзакупок, намерена потратить 676,3 млн рублей. Не можем предсказать, как сложится судьба мегадудки, но предполагать, что у кого-то из мэрских чиновников непременно появится новенький домик, или машинка, или еще какой ништяк, можно. Потому что готовить «футбольный праздник» — это вам не в… вувузелу дуть.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018 под заголовком «Дунь в вувузелу!».