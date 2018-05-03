«Челси» возобновил переговоры с Маурицио Сарри

«Челси» начал новый этап переговоров по приглашению главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри, сообщает Gazzetta dello Sport. По данным издания, агент итальянского специалиста Алессандро Пеллегрини встречался с представителями лондонского клуба и обсуждал детали сделки.

Контракт Сарри рассчитан еще на три года, однако 59-летний тренер может покинуть «Наполи» за 8 миллионов евро. Эта опция действительна до 31 мая. Ранее сообщалось, что неустойку готов выплатить владелец «Челси» Роман Абрамович

В случае успешных переговоров нынешний наставник «синих» Антонио Конте может проследовать в обратном направлении и возглавить неаполитанцев.

Сарри тренирует «Наполи» с 2015 года. В текущем сезоне команда с 84 очками занимает второе место в чемпионате Италии. Лидер турнира Ювентус опережает неаполитанцев на 4 очка за три тура до конца.