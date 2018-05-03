Центр «Самбо-70» провел мировой юношеский турнир по дзюдо

В центре спорта и образования «Самбо-70» состоялся IX открытый турнир по дзюдо «Весенние надежды» среди юношей 2002-2004 годов рождения.

На турнир приехали 494 дзюдоиста из 9 стран и регионов Российской Федерации.

Уникальный по своему роду юношеский турнир по дзюдо, придуманный в «Самбо-70», из года в год собирает сотни молодых спортсменов из разных стран мира, сообщается на сайте центра.

Участники и тренеры команд остались в полном восторге от организации. Многие тренеры не в первый раз приезжают на «Весенние надежды», каждый из них выразил надежду посетить в следующем году 10-й юбилейный турнир.

Всего зрители увидели 9 финальных поединков, в перерывах которых для болельщиков выступили учащиеся 8-х классов и воспитанницы по художественной гимнастике Центра спорта и образования «Самбо-70».

Победители и призеры получили медали и подарки. Стоит отметить, что награждались и спортсмены, занявшие 5-е места.