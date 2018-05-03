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Центр «Самбо-70» провел мировой юношеский турнир по дзюдо
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Центр «Самбо-70» провел мировой юношеский турнир по дзюдо 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
В центре спорта и образования «Самбо-70» состоялся IX открытый турнир по дзюдо «Весенние надежды» среди юношей 2002-2004 годов рождения.
На турнир приехали 494 дзюдоиста из 9 стран и регионов Российской Федерации.
Уникальный по своему роду юношеский турнир по дзюдо, придуманный в «Самбо-70», из года в год собирает сотни молодых спортсменов из разных стран мира, сообщается на сайте центра.
Участники и тренеры команд остались в полном восторге от организации. Многие тренеры не в первый раз приезжают на «Весенние надежды», каждый из них выразил надежду посетить в следующем году 10-й юбилейный турнир.
Всего зрители увидели 9 финальных поединков, в перерывах которых для болельщиков выступили учащиеся 8-х классов и воспитанницы по художественной гимнастике Центра спорта и образования «Самбо-70».
Победители и призеры получили медали и подарки. Стоит отметить, что награждались и спортсмены, занявшие 5-е места.
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