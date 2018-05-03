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«Победный май» соберет спортсменов-любителей в Двуреченске
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«Победный май» соберет спортсменов-любителей в Двуреченске 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
8 мая 2018 года в поселке Двуреченск на стадионе «Металлург» пройдет военизированная эстафета «Победный май». В 18.00 на старт выйдут команды местных организаций и предприятий MidUral Group. Организатором спортивного праздника выступает Ключевский завод ферросплавов.
Как сообщили «Уралинформбюро» на предприятии, каждый из трех участников команды должен пробежать один круг по стадиону, выйти на огневой рубеж и сделать выстрелы по пяти мишеням, потом снова пробежать 400 метров, бросить гранату в обозначенный квадрат и передать эстафету. В случае промаха спортсмен получает штрафной круг. Всего будет проведено три забега — кто и когда побежит, определят с помощью жеребьевки.
Победителей определят в общекомандном и внутризаводском (только КЗФ) зачетах, а также среди команд поселка и между предприятиями MidUral Group.
Зрителей и участников эстафеты ждут горячий чай и каша из полевой кухни Ключевского завода ферросплавов
Традиция военизированной эстафеты была возрождена в 2014 году, и с тех пор состязания проводятся ежегодно. «Победный май» помогает популяризации военно-прикладных видов спорта, формированию здорового образа жизни и выявлению сильнейших коллективов.
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