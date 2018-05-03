Билл Дэйли: «Развитие присутствия НХЛ в Китае не означает, что лига будет представлена на Олимпиаде-2022»

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил важность развития рынка Китая для лиги. Ранее стало известно, что «Бостон» и «Калгари» осенью проведут матчи в Китае.

— Мы полны энтузиазма, чтобы развивать хоккей на разных уровнях, — цитирует АР Дэйли. — Важно идти в этом развитии снизу вверх. Но когда мы привозим туда команды НХЛ, это поддерживает развитие хоккея сверху вниз. Это двусторонний подход, когда пытаешься построить хоккейную инфраструктуру в обществе, где ее никогда не было. Мы привозим туда хоккей самого высокого уровня, чтобы люди могли оценить, как этот спорт выглядит.

Но это не обязательно должно быть связано с присутствием игроков НХЛ на Олимпиаде-2022 в Китае. Развитие нашего присутствия в этой стране никак не связано с этим. Это не помогает и не мешает возможному нашему присутствию на Играх.