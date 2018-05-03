Рибери: теперь постараемся для болельщиков «Баварии» завоевать Кубок Германии

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери призвал команду завоевать Кубок Германии для болельщиков мюнхенского клуба после вылета из Лиги чемпионов по сумме двух матчей в противостоянии с «Реалом»

«Мы приехали на «Бернабеу», чтобы пробиться в финал. Мы отдали всех себя. И всё же наше путешествие окончилось здесь. Спасибо за вашу поддержку по всему миру. Нам ещё предстоит сыграть в важном финале в этом сезоне, и мы постараемся изо всех сил, чтобы завоевать этот титул для вас», — написал француз в «Твиттере».

«Бавария» в последний раз побеждала в Кубке Германии в сезоне-2015/16 и является победителем трёх из пяти последних розыгрышей этого трофея.