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Рибери: теперь постараемся для болельщиков «Баварии» завоевать Кубок Германии
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Рибери: теперь постараемся для болельщиков «Баварии» завоевать Кубок Германии 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери призвал команду завоевать Кубок Германии для болельщиков мюнхенского клуба после вылета из Лиги чемпионов по сумме двух матчей в противостоянии с «Реалом».
«Мы приехали на «Бернабеу», чтобы пробиться в финал. Мы отдали всех себя. И всё же наше путешествие окончилось здесь. Спасибо за вашу поддержку по всему миру. Нам ещё предстоит сыграть в важном финале в этом сезоне, и мы постараемся изо всех сил, чтобы завоевать этот титул для вас», — написал француз в «Твиттере».
«Бавария» в последний раз побеждала в Кубке Германии в сезоне-2015/16 и является победителем трёх из пяти последних розыгрышей этого трофея.
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