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Ее держали в подвале, насиловали и избивали. А все из-за того, что она очень любила знакомиться в Интернете!
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Ее держали в подвале, насиловали и избивали. А все из-за того, что она очень любила знакомиться в Интернете! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Сейчас Алисия Казакевич — успешная молодая женщина. Но в подростковом возрасте она пережила страшное! Началось все с того, как 13-летняя Алисия познакомилась с Интернетом. Старший брат рассказал ей, что она может общаться с разными людьми на форумах, что очень заинтересовало девушку.
Через некоторое время она завела себе много друзей по переписке. Но особенно тесно Алисия стала общаться с одним из своих сверстников, которому она доверяла свои секреты и даже жаловалась, когда ссорилась с родителями… И вот однажды, в новогодний вечер вся семья Казакевичей собралась за праздничным столом. Вдруг Алисия сказала, что плохо себя чувствует и пошла в свою комнату. Но это было притворством — под видом недомогания она незаметно сбежала из дома, чтобы погулять со своим другом из Интернета.
Девушка думала, что свидание в Новогоднюю ночь — это очень романтично. Но вместо желаемого подарка она получила неприятный сюрприз: ей запомнилась лишь машина, погружение в темноту, какой-то мужчина и дикий страх… Через несколько часов Алисия очнулась и увидела своего похитителя. Кончено же, он не был ее ровесником… «Тебе сейчас будет очень плохо, поэтому можешь начинать плакать», — эти слова девушка никогда не забудет. Ее приковали цепями в подвале. На протяжении 4 дней над ней издевались, избивали и насиловали. Все происходящее маньяк снимал на камеру. И именно благодаря этому девушку спасли.
Один из пользователей порносайта узнал девочку на видео, поскольку он видел объявление о ее пропаже на телевидении. Полицейские вычислили местонахождение Алисии, и скоро она вернулась домой. Сейчас ей 28 лет, она работает адвокатом, помогает жертвам насилия и борется с педофилией в Интернете.
К счастью, девушка сумела снова поверить мужчинам. Сейчас она заканчивает второе высшее образование, после чего выйдет замуж за лучшего друга. Если вам этот материал показался важным и актуальным, поделитесь им с друзьями. Возможно, это предостережение спасет кого-нибудь от роковой ошибки. Особенно важно напомнить о существующей опасности родителям! Будьте бдительны!
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