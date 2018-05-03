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Крчмарж провел тренировку с футболистами клуба «Спарта»
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Крчмарж провел тренировку с футболистами клуба «Спарта» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Призер Олимпийских игр-2018 Михал Крчмарж провел тренировку с футболистами «Спарты», во время которой он забил четыре мяча. По словам чешского биатлониста, игрокам клуба также поступило приглашение на тренировку от него в ответ.
— Я ничего не делал три недели — так что это было как боевое крещение, — цитирует iDNES.cz Крчмаржа. — По крайней мере, начал двигаться. Я — старый фанат «Спарты», поэтому волновался почти как перед гонкой. Парни объяснили мне упражнения — они отличные ребята.
Напомним, чешский биатлонист находился в числе спортсменов, которые призывали бойкотировать этапы Кубка мира в России.
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