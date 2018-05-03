Бескон: могу сообщить, что буду выступать ещё год

Французская биатлонистка Анаис Бескон рассказала о выступлениях в прошлом сезоне и сообщила, что будет соревноваться ещё как минимум год.

«Сезон был завершён месяц назад, но я чувствую себя так, словно отдыхала всего несколько дней.

Я отправлялась на каникулы с чувством сильного удовлетворения, с чувством хорошо проделанной работы. Этот сезон был богат на эмоции. Две олимпийские недели были похожи на сон наяву. Я наслаждалась собой и сейчас горжусь тем, чего добилась в Южной Корее. Пхёнчхан навсегда останется в моей памяти.

«БОБ», как говорят некоторые, теперь будет сопровождать меня повсюду (бронза в пасьюте, золото (l’or) в смешанной эстафете и бронза в женской эстафете). Затем в Кубке мира я заняла седьмое место, и это заставляет меня думать, что я всё ещё могу выступать лучше…

Так что для тех, кто интересуется, могу сообщить, что я буду выступать ещё год. С серьёзными целями и сильным желанием показывать хорошие результаты", — написала Бескон на своём официальном сайте.