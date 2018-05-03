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Кондратьев примет участие в заседании Оргкомитета «Россия -2018»
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Кондратьев примет участие в заседании Оргкомитета «Россия -2018» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 3 мая — Новая Кубань. Сегодня президент России прибудет в Краснодарский край с инспекцией готовности стадионов и других объектов инфраструктуры к грядущему мундиалю.
Владимир Путин посетит Центр выдачи паспортов болельщиков и ознакомится с проведенной реконструкцией стадиона «Фишт».
* Президент России Владимир Путин посетит 3 мая Сочи
В заседании наблюдательного совета АНО «Организационный комитет „Россия-2018“ примет участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Как сообщает пресс-служба администрации региона, во время мероприятия рассмотрят вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения турнира.
Напомним, что Россия будет принимать матчи чемпионата мира по футболу в период с 14 июня по 15 июля.
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