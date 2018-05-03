Линарес объяснил, почему решил готовиться к Ломаченко у брата

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэлец Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) не видит проблемы в смене тренера всего за пару месяцев до выхода в ринг к одному из лучших боксёров современности украинцу Василию Ломаченко (10-1, 8 КО), поскольку брат Карлос, сменивший на тренерском мостике кубинского специалиста Исмаэля Саласа, очень талантлив и как никто другой знает Хорхе.

Отметим, что помимо Карлоса в лагере Линареса работают опытный тренер/катмэн Руди Эрнандес и специалист по физподготовке Хорхе Капетийо.

«Я принял решение во время пребывания в Японии с моим промоутером Акихико Хондой, — рассказывает Хорхе. — Брат знает мою карьеру лучше кого бы то ни было, ведь мы вместе уже более 15-ти лет. Он знает всё обо мне и завоёванных мною титулах, равно как о поражениях и неудачах. Карлос уже год работает в Японии, и на сегодняшний день он второй лучший тренер в компании (Хонды). Он всё время учится и на самом деле очень талантлив. Думаю, в конечном итоге Карлосу суждено стать одним из лучших тренеров мира».

«Он сам этого очень хочет, и я говорю всё это вовсе не потому, что он мой брат, — заверил Линарес. — Он очень хорошо знает мой бокс и работает в стране, где ни за что не обойтись без железной дисциплины. Это поможет ему стать лучше. Мне очень комфортно работается и с ним, и с Хорхе Капетийо, который отвечает за мою функциональную подготовку и рацион».

Поединок Ломаченко-Линарес запланирован на 12 мая в Нью-Йорке (США).

Читайте также: Хорхе Линарес: Почему я должен проигрывать Ломаченко?

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.