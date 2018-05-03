Фрэнк Мир — о поражении от Емельяненко: Я потерял свое хладнокровие

«Когда я уронил его, он начал подниматься. Я схватил его рукой за шею и хотел ударить коленом, легко мог бы перевести это все в гильотину. Но когда я оказался в позиции, где мог нанести удар коленом, я задался вопросом — а по каким правилам мы деремся? Это старые правила или новые? Могу ли я ударить его (коленом) по почкам, потому что у него руки были опущены, или нет? Но это Федор , сами понимаете, с ним нет и секунды на раздумья. Мгновенье — и он уже встал из-под меня и провел бросок.

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Я потерял свое хладнокровие; я позволил своему эго диктовать, как мне драться. Я обычно умею сдерживать свои эмоции, но стоило ему подкинуть меня в воздух, как мое эго оказалось очень сильно уязвлено. Это был слишком высококлассный, достойный хайлайтов бросок.

Когда мы поднялись, я вошел в режим уличного бойца. Я начал лупить с левой руки как угорелый вместо того, чтобы сдержанно разобрать его с дистанции. Я два года не выступал, и мое спокойствие оказалось явно не на должном уровне. Вероятно, больше всего я „проржавел“ в этом аспекте. Стоило мне ввязаться в уличную драку, я стал эмоциональным вместо того, чтобы оставаться стратегом», — приводит слова Мира Valetudo.ru.