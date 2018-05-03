Фрэнк Лэмпард: В нужное время я воспользуюсь своей тренерской лицензией

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что планирует начать тренерскую карьеру.

«Сейчас я занимаюсь на тренерских курсах, — приводит Sky Sports слова Лэмпарда. — В этом году я провел много времени в «Челси», где набирался опыта. Мне уже удалось получить лицензию A.

В нужное время я серьезно рассмотрю вопрос о том, как ее применить, потому что хочется воспользоваться своими знаниями и постараться помочь в развитии игроков, помочь им тактически. Посмотрим, смогу ли я стать хорошим тренером.

Футбольная ассоциация стала намного больше работать с бывшими игроками, привлекая их к тренерской работе. Думаю, у нас было несколько бесплодных лет, когда игрокам не помогали, и они отдалялись от футбола. А теперь ассоциация старается, чтобы игроки сразу после завершения карьеры начинали учиться на тренера».

Напомним, Лэмпард объявил о завершении карьеры 2 февраля 2017 года после того, как провел полтора сезона в MLS за «Нью-Йорк Сити».