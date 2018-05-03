Ещё
Житель Красного-на-Волге продержался без воздуха больше 6 минут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Житель Красного-на-Волге продержался без воздуха больше 6 минут 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Житель Костромской области Олег Штырхунов выступил на чемпионате России по фридайвингу, где побил свой собственный рекорд, сообщает портал krasnoenews.ru. Соревнования проходили в бассейне Государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма в Москве.
Новый рекордный показатель Олега — 6 минут и 5 секунд под водой.
В этом спорте есть правила, согласно которым спортсмен, вынырнув на поверхность, должен показать судьям, что с ним все в порядке. Сначала необходимо сделать несколько вдохов-выдохов, снять очки, показать на пальцах знак «Ок», произнести вслух «I’m ok», дождаться ответной реакции судей.
Пока у меня победы только на региональных соревнованиях. Выступления на такого рода чемпионатах, конечно, престижны. Этот Кубок один из самых серьезных, в списке 83 участника, организация соревнований на очень высоком уровне. Особенно система страховки. Каждого спортсмена сопровождают и на суше, и в воде. Основная проблема фридайвинга — потеря сознания вследствие острого кислородного голодания головного мозга, на нашем сленге это называется «блэкаут», — делится Олег.
k1news.ru: последние новости
Работники фирмы «ММС» устроили потасовку на мосту Без потерь: костромские спецназовцы вернулись с Северного Кавказа В костромской квартире нашли 4 миллиона поддельных рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна3
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов32
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Конте определился со своим будущим
«Реал» намерен расстаться с ведущим защитником
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение