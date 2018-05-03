Житель Красного-на-Волге продержался без воздуха больше 6 минут

Житель Костромской области Олег Штырхунов выступил на чемпионате России по фридайвингу, где побил свой собственный рекорд, сообщает портал krasnoenews.ru. Соревнования проходили в бассейне Государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма в Москве.

Новый рекордный показатель Олега — 6 минут и 5 секунд под водой.

В этом спорте есть правила, согласно которым спортсмен, вынырнув на поверхность, должен показать судьям, что с ним все в порядке. Сначала необходимо сделать несколько вдохов-выдохов, снять очки, показать на пальцах знак «Ок», произнести вслух «I’m ok», дождаться ответной реакции судей.

Пока у меня победы только на региональных соревнованиях. Выступления на такого рода чемпионатах, конечно, престижны. Этот Кубок один из самых серьезных, в списке 83 участника, организация соревнований на очень высоком уровне. Особенно система страховки. Каждого спортсмена сопровождают и на суше, и в воде. Основная проблема фридайвинга — потеря сознания вследствие острого кислородного голодания головного мозга, на нашем сленге это называется «блэкаут», — делится Олег.