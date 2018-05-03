Ещё
Студентка из Азербайджана спела «Лунное личико» и стала звездой за день
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студентка из Азербайджана спела «Лунное личико» и стала звездой за день 

Мир24 1 час назад
Нахида Бабашлы из Азербайджана стала звездой за один день. Она перепела песню «Лунное личико» турецкого исполнителя. За короткое время видео этой молодой артистки посмотрели почти два миллиона пользователей интернета.
Нахида — студентка. Она играет на гитаре и поет. Мечтает представлять Азербайджан на международных музыкальных конкурсах.
Напомним, ранее в интернете стало популярным видео, на котором китайская певица на русском и китайском языках исполняет песню «Катюша».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Медработники устроили в Москве международный турнир по мини-футболу «Манчестер Юнайтед» на последних секундах обыграл «Арсенал» Счастья много не бывает. Полицейский из Приморья в восьмой раз стал отцом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна3
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов32
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Конте определился со своим будущим
«Реал» намерен расстаться с ведущим защитником
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение