Студентка из Азербайджана спела «Лунное личико» и стала звездой за день

Нахида Бабашлы из Азербайджана стала звездой за один день. Она перепела песню «Лунное личико» турецкого исполнителя. За короткое время видео этой молодой артистки посмотрели почти два миллиона пользователей интернета.

Нахида — студентка. Она играет на гитаре и поет. Мечтает представлять Азербайджан на международных музыкальных конкурсах.

Напомним, ранее в интернете стало популярным видео, на котором китайская певица на русском и китайском языках исполняет песню «Катюша».

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