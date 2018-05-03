Как молодое поколение тренеров добивается успехов в российском футболе

В матче 28-го тура РФПЛ cамый молодой тренер лиги 34-летний Мурад Мусаев обыграл самого возрастного — 70-летнего Юрия Сёмина . Помимо наставника южан в высшем дивизионе работают ещё четыре специалиста не старше 43 лет. Также всё больше доверяют российским молодым наставникам и в Футбольной национальной лиге.

Мурад Мусаев (34 года, «Краснодар»)

Назначение Мусаева главным тренером «Краснодара» изначально стало большой неожиданностью. До того, как возглавить первую команду, 34-летний специалист работал с молодёжной командой, которую оставил на первом месте в первенстве страны. Помимо этого коллектив весьма успешно выступил в Юношеской лиге УЕФА, где дошёл до 1/8 финала и лишь в серии пенальти уступил мадридскому «Реалу»

Сам Мусаев относится к категории тренеров, которые никогда не играли в футбол на профессиональном уровне. Ещё будучи студентом Мурад работал в академии клуба «Краснодар-2000», где занимался подготовкой местных молодых игроков, а затем перебрался в создавшуюся академию «Краснодара». В 2016-м Мусаев временно возглавлял юношескую сборную России до 18 лет, костяк которой на тот момент уже составляли футболисты родного клуба.

Можно не сомневаться, что экс-тренер молодёжки будет активно подтягивать бывших подопечных и в основной состав, тем более многие из них буквально стучатся в двери первой команды, а некоторые уже находятся в обойме, например, Магомед-Шапи Сулейанов и Иван Игнатьев

На данном этапе, Мусаев пытается вывести «Краснодар» в Лигу чемпионов. Приняв команду после Игоря Шалимова , он одержал три победы в четырёх матчах — над «Зенитом» в гостях, а также «Арсеналом» и «Локомотивом» дома. И даже если команда не достигнет цели, вряд ли кто-то будет пенять специалисту за это.

Завершив карьеру в «Зените» в возрасте 37 лет, экс-капитан сборной России сразу же попал в тренерский штаб Лучано Спаллетти . Мало того, после отставки итальянца Сергей на два матча возглавил команду и даже добился с ней победы над дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов, которая правда всё равно не позволила питерцам пройти дальше.

Затем Семак работал в «Зените» в штабе Андре Виллаш-Боаша Мирчи Луческу , набираясь опыта. А летом прошлого года начинающий тренер, наконец, пустился в свободное плавание, возглавив скромную «Уфу». Результат превзошёл все ожидания. После 28 туров команда из Башкирии с одним из самых низких бюджетов в Премьер-лиге занимает шестое место в турнирной таблице.

Неудивительно, что молва отправляет Семака обратно в «Зенит», но уже на должность главного тренера, так как Роберто Манчини с большой долей вероятности покинет клуб. Сам Семак уходить из «Уфы» не торопится и в начале апреля даже продлил контракт с клубом на два года.

В отличие от бывшего партнёра по сборной России Вадим Евсеев начал тренерскую карьеру «с низов». Шестикратный чемпион России принял скромный ивановский «Текстильщик». В итоге молодой специалист дважды привёл команду к бронзовым наградам турнира.

Далее Евсеев отправился в «Амкар», чтобы получить неоценимые профессиональные уроки от опытнейшего Гаджи Гаджиева . Правда, на время он покидал Пермь, чтобы помочь «Текстильщику».

А в марте молодой тренер впервые получил самостоятельную работу в РФПЛ. Гаджиев, подготовив себе смену, покинул клуб, а его место занял как раз Евсеев. Под руководством экс-защитника сборной пермяки в восьми матчах одержали три победы и один раз сыграли вничью. В том числе «Амкару» удалось на выезде сенсационно переиграть лидирующий «Локомотив».

Евсеева необходимо упомянуть в одной связке с Парфёновым, ведь в «Текстильщике» Вадим поначалу был помощником бывшего защитника «Спартака» . Начинал тренерскую карьеру Парфёнов в юношеской сборной России (до 18 лет), но вскоре отправился в Иваново, где работал на протяжении трёх сезонов. Со своей командой молодой тренер завоевал серебряные и бронзовые медали ПФЛ.

А в 2015-м Парфёнов отправился на повышение в «Тосно». В первом сезоне под руководством нового рулевого команда из Ленинградской области заняла в ФНЛ лишь седьмое место, зато в 2017-м финишировала второй и напрямую пробилась в Премьер-лигу.

В элите же, несмотря на скромные ресурсы и финансовые проблемы, Парфёнов и его помощники удерживают «Тосно» на плаву. Мало того, дебютант Премьер-лиги сенсационно пробился в финал Кубка России, причём в полуфинале подопечные Парфёнова обыграли «Спартак».

Закончив карьеру в «Динамо», Дмитрий Хохлов остался в столичном клубе и в 2011-м вошёл в тренерский штаб Миодрага Божовича, а затем и Сергея Силкина . Спустя год молодой специалист на пару матчей даже возглавил первую команду с приставкой «и.о.», пока руководство договаривалось с Дэном Петреску.

Добившись успеха на молодёжном уровне, Хохлов в 2015-м возглавил «Кубань», но позже сам не раз называл этот шаг ошибочным. В восьми матчах под его руководством команда четырежды уступила и четыре раза сыграла вничью. Молодой тренер был отправлен в отставку.

После этого Хохлов на полтора года остался без работы, пока не принял «Динамо-2». А осенью прошлого года после отставки Юрия Калитвинцева Хохлову доверили основную команду. Под руководством нового тренера бело-голубые поправили своё турнирное положение и выдали в РФПЛ шестиматчевую серию без поражений.

Хватает молодых специалистов и в подэлитной лиге. В первую очередь речь об Андрее Тихонове Дмитрии Аленичеве . В текущем сезоне ФНЛ они возглавляют «Крылья Советов» и «Енисей» соответственно. Перед началом сезона бывшие партнёры по «Спартаку» даже поспорили между собой на то, чья команда окажется выше в турнирной таблице. За два тура до финиша самарский коллектив идёт вторым, опережая красноярскую дружину на два очка. К слову замешан в этом споре оказался и бывший капитан «Спартака» Егор Титов , который работает помощником в штабе Аленичева.

Применительно к ФНЛ необходимо упомянуть ещё одного бывшего игрока сборной России, который начал свою тренерскую карьеру в подэлитном дивизионе. Речь о Константине Зырянове . Пару сезонов он был играющим тренером «Зенита-2», а зимой самостоятельно возглавил команду, которую не без успеха пытается спасти от понижения в классе.

«Спартак-2» также тренирует молодой специалист — Дмитрий Гунько . Ему, как и Зырянову 42 года. Поклонники красно-белых наверняка помнят, что в 2014-м Гунько временно возглавил основную команду после отставки Валерия Карпина . Под руководством молодого тренера «Спартак» потерпел пять поражений в девяти матчах и не сумел пробиться в еврокубки.