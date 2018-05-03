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Новый детский турнир по хоккею прошел в Новосибирске
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Новый детский турнир по хоккею прошел в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске впервые проходил детский турнир по хоккею с шайбой «Добрый лед».
Соревнования были организованы ДЮСШ «Сибирь» — детской школой по хоккею с шайбой и прошли 1-2 мая в ЛА «Родник». Как сообщили организаторы, в турнире приняли участие четыре хоккейные команды из Новосибирска, в составе которых игроки 2011–2012 годов рождения: Sibir Kids, «Хоккей-Прогресс», «Сибирские пингвины» и «Чкаловец».
Лед оказался по-настоящему добрым для всех игроков. Кубки и грамоты получили абсолютно все команды, а призерам и чемпионам вручили медали и особые призы. Отдельно были отмечены лучшие полевые игроки — по одному от команды. А лучшим вратарем стал Артем Рудет из Sibir Kids.
Победителем турнира стала команда «Сибирские пингвины». Серебро досталось «Чкаловцу», а бронзу завоевала команда Sibir Kids.
Турнир стал кульминацией одноименной акции, в рамках которой проходил сбор детской хоккейной формы для нуждающихся семей. Часть формы уже была роздана, а часть родители смогли забрать во время турнира.
Как отметили организаторы, проводить турнир планируют ежегодно, сделав его новой хоккейной традицией Новосибирска.
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