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Марк Газоль: Бикерстафф заслужил место главного тренера
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Марк Газоль: Бикерстафф заслужил место главного тренера 

Чемпионат.com 1 час назад
«Мемфис Гриззлиз» договорился с Джей Би Бикерстаффом о трёхлетнем контракте, согласно которому он займёт должность полноценного главного тренера команды. Центровой «Мемфис Гриззлиз» Марк Газоль поддержал это решение.
«Бикерстафф заслужил место главного тренера своей работой и своим позитивным настроем в любой ситуации. Лично мне комфортно работать с Джей Би, у нас с ним хорошее взаимопонимание и одинаковый взгляд на развитие команды и игры, что очень хорошо», — сказал Газоль в интервью Clutch Points.
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