Марк Газоль: Бикерстафф заслужил место главного тренера

«Мемфис Гриззлиз» договорился с Джей Би Бикерстаффом о трёхлетнем контракте, согласно которому он займёт должность полноценного главного тренера команды. Центровой «Мемфис Гриззлиз» Марк Газоль поддержал это решение.

«Бикерстафф заслужил место главного тренера своей работой и своим позитивным настроем в любой ситуации. Лично мне комфортно работать с Джей Би, у нас с ним хорошее взаимопонимание и одинаковый взгляд на развитие команды и игры, что очень хорошо», — сказал Газоль в интервью Clutch Points.