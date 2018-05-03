Новгородской пенсионерке выдали пенсию фальшивыми купюрами 

Как передают «Невские новости» со ссылкой на паблик, посвященный Великому Новгороду, пожилой местной жительнице выдали пенсию фальшивыми купюрами.
«Ситуация такая. Бабушке 14 апреля принесли пенсию на дом, она убрала её в кошелек, и только сегодня обнаружили, что там 3 тысячи ненастоящие. Живут они вдвоем, и поменять в принципе никто не может. Бывало ли у кого-нибудь? Район Западный, до полиции не дозвониться. Участковый направил на кооперативную», — сообщил в социальной сети местный житель.
«Мда, дожили! Деньги после банка проверять!? Банк по определению не должен являться распространителем фальшивок и «приколов»», — прокомментировала ситуацию возмущенная новгородка.
Многие комментаторы посоветовали пострадавшим все-таки достучаться до правоохранительных органов или сразу идти в Следственный комитет. «Тут налицо мошенничество. А вот, если хочешь, чтобы лёд тронулся срочно на местное телевидение обратись», — посоветовал местный житель.
Как отметили новгородцы, это не первый случай, когда местным жителям выдают пенсии или сдачу фальшивыми купюрами.
Фото: vk.com