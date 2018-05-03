В калининградском храме Христа Спасителя начали обучать карате и боксу 

Молодёжный клуб единоборств открыли в Кафедральном соборе Христа Спасителя. Там будут учить боксу и карате, сообщается на сайте епархии.
«По благословению архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима в Кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда открылся молодежный клуб единоборств под руководством тренера-мастера спорта Юрия Сулименовича Каюкова», — говорится в сообщении.
Занятия проходят два раза в неделю по будням в 19.00, график плавающий. Телефон для справок: 8-911-853-30-91.