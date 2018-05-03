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В калининградском храме Христа Спасителя начали обучать карате и боксу
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В калининградском храме Христа Спасителя начали обучать карате и боксу 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Молодёжный клуб единоборств открыли в Кафедральном соборе Христа Спасителя. Там будут учить боксу и карате, сообщается на сайте епархии.
«По благословению архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима в Кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда открылся молодежный клуб единоборств под руководством тренера-мастера спорта Юрия Сулименовича Каюкова», — говорится в сообщении.
Занятия проходят два раза в неделю по будням в 19.00, график плавающий. Телефон для справок: 8-911-853-30-91.
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