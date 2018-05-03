Пенза и Саранск договорились о сотрудничестве в преддверии ЧМ

Пенза и Саранск в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года договорились наладить туристическое сотрудничество. Об этом сообщается на сайте администрации Пензы.

По мнению городских властей, это поможет создать для футбольных болельщиков теплую атмосферу и познакомить иностранных гостей с историческим наследием «соседей», их культурными ценностями.

В Пензе в рамках сотрудничества были созданы новые туристические маршруты, на которые выйдут работать обученные экскурсоводы, прошедшие аттестацию.

Специально разработанные программы познакомят иностранных гостей с городом, гастрономическими особенностями, ключевыми достопримечательностями, культурой. За короткий промежуток времени туристы смогут составить полное представление о Пензе.

Кстати, российский журналист Юрий Дудь считает стадион «Мордовия Арена» в Саранске самым уютным среди стадионов городов-участников чемпионата мира по футболу 2018 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.

Напомним, первый тестовый матч на стадионе «Мордовия Арена» прошел вполне удовлетворительно и большого беспокойства не выявил.

Фото: trave-l.ru