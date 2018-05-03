Ещё
Пенза и Саранск договорились о сотрудничестве в преддверии ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенза и Саранск договорились о сотрудничестве в преддверии ЧМ 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пенза и Саранск в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года договорились наладить туристическое сотрудничество. Об этом сообщается на сайте администрации Пензы.
По мнению городских властей, это поможет создать для футбольных болельщиков теплую атмосферу и познакомить иностранных гостей с историческим наследием «соседей», их культурными ценностями.
В Пензе в рамках сотрудничества были созданы новые туристические маршруты, на которые выйдут работать обученные экскурсоводы, прошедшие аттестацию.
Специально разработанные программы познакомят иностранных гостей с городом, гастрономическими особенностями, ключевыми достопримечательностями, культурой. За короткий промежуток времени туристы смогут составить полное представление о Пензе.
Кстати, российский журналист Юрий Дудь считает стадион «Мордовия Арена» в Саранске самым уютным среди стадионов городов-участников чемпионата мира по футболу 2018 года.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.
Напомним, первый тестовый матч на стадионе «Мордовия Арена» прошел вполне удовлетворительно и большого беспокойства не выявил.
Фото: trave-l.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Новгородской пенсионерке выдали пенсию фальшивыми купюрами Макаревич рассказал о своем отношении к Медведеву как к президенту ФСБ сообщила о ликвидации 12 террористов в регионах России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна3
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов32
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Конте определился со своим будущим
Судью сняли с матча «Тосно» — «Динамо»
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение