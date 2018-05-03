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Едущего на автобусе под Петрозоводском бесстрашного лосенка сняли на видео
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Едущего на автобусе под Петрозоводском бесстрашного лосенка сняли на видео 

360tv.ru 13 минут назад
Фото: Карельские вести
Лосенок вышел к людям на 28‐м километре дороги Петрозаводск — Падозеро. Граждане предложили ему еды и воды, но он был настолько молод, что не знал, что делать с угощениями. В какой‐то момент он подошел к автобусу и залез в него. Происходящее попало на видео, которое опубликовано в соцсети «ВКонтакте».
Животное совсем не боялось людей. Некоторые пассажиры отметили, что он недавно родился и, вероятно, потерялся. Лосенок не очень понимал, что происходит. Он отказывался от угощений, ходил около людей и не понимал, что происходит.
В какой-то момент лосенок подошел к автобусу, который направлялся в сторону Петрозаводска, зашел в салон и встал около дверей. Пассажиры посмеялись, но позднее вызвали МЧС.
Отреагировали ли спасатели на сообщение — не уточняется.
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