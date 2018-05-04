Заплутавший лосенок зашел в автобус с пассажирами: видео

Животное совсем не боялось людей, позволяло себя гладить и кормит.

На автобусной остановке вблизи карельской деревни Падозеро к людям вышел лосенок. Одна из пассажирок сняла на телефон видео встречи с парнокопытным и поделилось в Сети.

Животное едва стоял на ногах, оно совсем недавно родилось и видимо, потерялось. О судьбе родителей малыша ничего не известно. Лосенок совершенно не боялся людей, позволял себя гладить, кормить. В какой-то момент он забрался автобус и встал рядом с людьми.

Пассажиры вызвали спасателей. Вскоре лосенка распределили в зоокомплекс «Три медведя», поскольку в диких условиях он бы не выжил. Там животные живут в больших вольерах, их регулярно кормят и осматривают ветеринары. Что случилось с матерью лосенка не известно.