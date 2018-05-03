В Выборге пройдут соревнования по городскому ориентированию «Бегущий Город»

Целью участников является поиск и достижение за кратчайшее время заданных организаторами объектов в городе. Соревнования построены на использовании типично урбанистических средств перемещения: общественного и личного транспорта, велосипеда, роликовых коньков и пешего хода.

В отличие от классического спортивного, городское ориентирование располагает несколькими способами задания контрольных пунктов. Это могут быть адреса, местные названия и ориентиры, присущие городскому ландшафту; условные схемы и фотографии; комбинированные описания и городские загадки.

Допустимая численность команды: от 1 до 4 человек.

Категории: • Категория «Броневик» Без ограничения видов передвижения. Можно пользоваться любым личным, коммерческим или общественным транспортом. Часть КП задана загадками.

• Категория «Всадник-Лайт» Велосипедный маршрут. Теоретически подходит любому физически здоровому взрослому человеку. Обязательно наличие защитного снаряжения (шлем, маячок). Примерная протяженность без бонусов — 40 км.

• Категория «Всадник-Экстра» Велосипедный маршрут с загадками (часть КП дана загадками, этапные КП даны адресами). Обязательно наличие защитного снаряжения (шлем, маячок). Примерная протяженность без бонусов — 40 км.

• Категория «Грифон» Бегом или пешком. По условиям ближе всего к «обычному» (кроссовому) спортивному ориентированию. Также может рассматриваться как усложненный вариант для выносливых пешеходов. Примерная протяженность без бонусов — 30 км.

• Категория «Лев-Mини» Укороченный пешеходный маршрут, оптимизированный для маломобильных категорий населения (протяженность — 10 км). Время прохождения дистанции не учитывается. Все КП заданы адресами.

• Категория «Лев-Лайт» Пеший маршрут (менее 25 км). Прогулка для желающих неторопливо пройтись по заданным точкам. Подходит всем: и командам с детьми, и возрастным участникам. Время прохождения дистанции не учитывается. Все КП заданы адресами.

• Категория «Лев-Про» Пеший маршрут (менее 25 км). Усложненный вариант прогулки. Подходит для тех, кто хочет попробовать отгадывать загадки, но не уверен в своих силах. Время прохождения дистанции не учитывается. Часть КП задана загадками.

• Категория «Лев-Экстра» Пеший маршрут (менее 25 км). Для желающих хорошенько поломать голову. Время прохождения дистанции не учитывается. Все КП заданы загадками.

• Категория «Химера» Разрешены самокат, уницикл, роликовые коньки и другие необычные средства передвижения. Крайне желателен опыт передвижения в городских условиях. При использовании роликов обязательно наличие защитного снаряжения (шлем, жесткая защита кистей). Результаты по каждому средству передвижения — в отдельном зачете. Примерная протяженность без бонусов — 20 км. Возможно наличие брусчатки на дистанции.

Прием предварительных заявок по 15:59 4 мая включительно. Место регистрации и старта команд во всех категориях: проспект Суворова, д. 4 (Библиотека А. Аалто). Участие в мероприятии платное.

Начало стартов 5 мая в 09:30. Закрытие финиша в 20:30. Все участники, дошедшие до финиша, будут награждены памятными медалями. Участники, занявшие по итогам соревнований призовые места, получат дипломы и призы.