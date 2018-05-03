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Курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в РФС для участия в еврокубках
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Курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в РФС для участия в еврокубках 

RT на русском 1 час назад
Курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе (РФС) для участия в еврокубках и не собирается отказываться от путёвки в Лигу Европы в случае победы в финале Кубка России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-аташе курской команды Кирилла Лунина.
«В СМИ неправильная формулировка, что мы якобы будем проходить лицензирование напрямую в УЕФА. Мы проходим лицензирование через РФС, процесс уже начали. Мы начали этот процесс заранее, чтобы к моменту финала Кубка, если выиграем его, уже знать, что необходимо улучшить», — сказал Лунин.
Он отметил, что процесс лицензирования для «Авангарда» является упрощённым.
«В еврокубках участвуют команды с Фарерских островов, из небольших стран, у которых по инфраструктуре всё не намного лучше, чем у «Авангарда». Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти лицензирование», — добавил Лунин.
«Авангард» сыграет в финале Кубка России с «Тосно» из Ленинградской области 9 мая на стадионе в Волгограде.
Ранее сообщалось, что «Авангард» будет проходить лицензирование для участия в Лиге Европы в особом порядке.
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