Курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в РФС для участия в еврокубках 

Курский «Авангард» начал процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе (РФС) для участия в еврокубках и не собирается отказываться от путёвки в Лигу Европы в случае победы в финале Кубка России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-аташе курской команды Кирилла Лунина.
«В СМИ неправильная формулировка, что мы якобы будем проходить лицензирование напрямую в УЕФА. Мы проходим лицензирование через РФС, процесс уже начали. Мы начали этот процесс заранее, чтобы к моменту финала Кубка, если выиграем его, уже знать, что необходимо улучшить», — сказал Лунин.
Он отметил, что процесс лицензирования для «Авангарда» является упрощённым.
«В еврокубках участвуют команды с Фарерских островов, из небольших стран, у которых по инфраструктуре всё не намного лучше, чем у «Авангарда». Мы сделаем всё возможное, чтобы пройти лицензирование», — добавил Лунин.
«Авангард» сыграет в финале Кубка России с «Тосно» из Ленинградской области 9 мая на стадионе в Волгограде.
Ранее сообщалось, что «Авангард» будет проходить лицензирование для участия в Лиге Европы в особом порядке.