СМИ: у «Единой России» появится документ с описанием идеологии партии

«Идеология у партии всегда была и есть. В центре её внимания — человек. Но при этом, безусловно, идеология развития России, защиты её национальных интересов, единства страны… Люди поддерживают наши базовые ценности, но всё чаще формулируют запрос, если можно так сказать, на детализацию», — пояснил Турчак.

Также секретарь генсовета рассказал, что в «Единой России» уже запущена дискуссия о будущем партии и эффективности политической организации. В обсуждении принимают участие общероссийские и местные отделения «Единой России».