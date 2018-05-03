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СМИ: у «Единой России» появится документ с описанием идеологии партии
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СМИ: у «Единой России» появится документ с описанием идеологии партии 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
У «Единой России» может появиться документ для сторонников и избирателей, описывающий идеологию партии. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Идеология у партии всегда была и есть. В центре её внимания — человек. Но при этом, безусловно, идеология развития России, защиты её национальных интересов, единства страны… Люди поддерживают наши базовые ценности, но всё чаще формулируют запрос, если можно так сказать, на детализацию», — пояснил Турчак.
Также секретарь генсовета рассказал, что в «Единой России» уже запущена дискуссия о будущем партии и эффективности политической организации. В обсуждении принимают участие общероссийские и местные отделения «Единой России».
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