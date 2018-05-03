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В ФОК «Савелки» состоится спортивный праздник для лиц с ограниченными возможностями здоровья
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В ФОК «Савелки» состоится спортивный праздник для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
5 мая в 11.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Савелки» (Озерная аллея, д.2) Центр физкультуры и спорта ЗелАО организует физкультурно-спортивный праздник для лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц пенсионного возраста, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Участники смогут познакомиться с такими видами спорта, как баскетбол, футбол, настольный теннис, дартс, жульбак, бочча, шахматы и шашки. Для детей будет работать надувная конструкция. С собой необходимо иметь сменную обувь и хорошее настроение. Телефон для справок: 8 (926) 180-17-77 (Ирина).
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