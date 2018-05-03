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Силессен недоволен количеством игровой практики в «Барселоне»
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Силессен недоволен количеством игровой практики в «Барселоне» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Голкипер каталонской «Барселоны» Яспер Силессен недоволен количеством игровой практики в испанском гранде.
"Люблю этот клуб, но я профессионал и хочу играть больше, чем 10 матчей за сезон.
Боссы знают, что мне необходимо больше игрового времени, однако также они довольны моими выступлениями и не собираются меня продавать.
Я не тот игрок, который будет воевать с клубом. Нахожусь здесь уже два года и хочу продолжить выступления за «Барселону», — цитирует 29-летнего голландца Ziggo Sport.
Ранее сообщалось, что Силессен покинет «сине-гранатовых» по окончании сезона.
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