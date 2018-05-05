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Вратарь «Барселоны» Силлессен выразил недовольство количеством игрового времени
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Вратарь «Барселоны» Силлессен выразил недовольство количеством игрового времени 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен выразил недовольство своим положением в команде и заявил, что ему необходимо больше игрового времени, передает "Советский спорт".
"Мне нравится «Барселона», но мне хочется играть более 10 матчей за сезон. Руководство клуба ознакомлено с моей ситуацией. Мне известно, что они довольны моей работой и не хотят, чтобы я покидал клуб", — цитирует Силлессена ESPN.
При этом голкипер отметил, что не собирается переходить в другой клуб.
В текущем сезоне Силлессен сыграл за «сине-гранатовых» девять матчей в Кубке Испании и один — в Лиге чемпионов. Основным вратарем в «Барселоне» является немец Марк-Андре тер Стеген.
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