Вратарь «Барселоны» Силлессен выразил недовольство количеством игрового времени

"Мне нравится «Барселона», но мне хочется играть более 10 матчей за сезон. Руководство клуба ознакомлено с моей ситуацией. Мне известно, что они довольны моей работой и не хотят, чтобы я покидал клуб", — цитирует Силлессена ESPN.

При этом голкипер отметил, что не собирается переходить в другой клуб.

В текущем сезоне Силлессен сыграл за «сине-гранатовых» девять матчей в Кубке Испании и один — в Лиге чемпионов. Основным вратарем в «Барселоне» является немец Марк-Андре тер Стеген.