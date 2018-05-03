В первом этапе проекта «Бегом по Золотому кольцу» приняли участие представители 150 городов

В Ярославской области стартовал один из самых масштабных в России легкоатлетических проектов «Бегом по Золотому кольцу». Новый сезон любители бега традиционно открыли 1 мая в Тутаеве полумарафоном «Май. Мир. Молодость».

— Тутаевская трасса отличается повышенной сложностью, — отметил, приветствуя участников соревнований, заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Дмитрий Ведьмедев. — Часть маршрута, Черная гора, экстремальный участок, преодолеть который — дело спортивной чести для каждого марафонца. Ради этого многие едут в Тутаев. Рад отметить, что в этот раз природное препятствие преодолели все участники забегов на длинные дистанции.

Маршрут забега проходит по самым живописным местам города: Волжской набережной, откуда открываются великолепные виды левобережья, мимо памятников архитектуры, среди которых — знаменитый Воскресенский собор.

В рамках соревновательного дня спортсменам было предложено испытать свои силы на дистанциях в 300 метров, 3, 10 и 21,1 километра. На беговую трассу вышли более 1800 участников из 150 городов России. Среди них — представители трех стран, 33 субъектов Российской Федерации. Самому юному участнику едва исполнилось 4 года, а самому опытному — 78 лет. В забеге неограниченных возможностей приняли участие инвалиды. Все спортсмены получили медаль на память.

— Приятно видеть международный уровень стартов в малых городах России. Кто бы мог подумать, что в Тутаеве можно получить столько эмоций! — поделился участник более чем 160 забегов в мире Александр Шевченко

Первым полумарафонцем проекта стал Алексей Морев из Костромской области, его финишное время 01:18:25. Второй финишер потратил на дистанцию на 19 секунд больше.

Проект «Бегом по Золотому кольцу» проходит с 2015 года. В этом сезоне запланировано 13 стартов в исторических городах России. Следующий этап проекта состоится в Мышкине 12 мая.