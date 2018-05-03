Евгений Куйвашев и Александр Попов дали старт всероссийскому автопробегу в честь Дня Победы

Губернатор Евгений Куйвашев и командующий Уральским округом Росгвардии Александр Попов 3 мая дали старт второму всероссийскому автопробегу «Вахта Памяти. Сыны Великой Победы», приуроченному к празднованию Дню Победы. Участники патриотической акции, начав с Екатеринбурга, за четыре дня проедут несколько уральских городов, в том числе Челябинск, Курган и Тюмень с остановками в местах воинской славы.

Евгений Куйвашев поздравил собравшихся на торжественном митинге с приближающимся Днем Победы.

«Наш долг — хранить историю и чтить память погибших, проявлять неустанную заботу о ветеранах. Завоеванная старшими поколениями победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет дух и помогает нам, преодолевая трудности, идти вперед», — отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор убежден: чем больше такого рода акций будет проводиться по всей стране, тем дольше удастся беречь память о подвиге нашего народа. «Я благодарен руководству Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации за то, что они включились в эту важную и нужную для всех нас работу. А всем, кто принимает участие в автопробеге сегодня, я желаю легкой дороги», — напутствовал участников глава региона.

Автоколонна из шести автомобилей военной автоинспекции и Росгвардии в рамках автопробега проедет несколько регионов УрФО и 6 мая вернется в Екатеринбург. Акция завершится торжественным возложением цветов и венков к Широкореченскому мемориалу.

Отметим, что самым старшим участником уральского автопробега стал 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Пермяков.

«В 1943 году, будучи 18-летним парнем, я ушел на фронт. Попал в войска Четвертого Украинского фронта. Участвовал в освобождении Польши и Чехословакии. Для меня большое счастье, что спустя 73 года со дня Победы, я все еще могу участвовать в праздничных парадах, а в этом году меня пригласили стать участником автопробега», — поделился ветеран.