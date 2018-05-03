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Эдинсон Кавани: «Сказал Неймару, что коллективные цели должны быть выше личных»
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Эдинсон Кавани: «Сказал Неймару, что коллективные цели должны быть выше личных» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани признался, что по ходу сезона у него были напряженные отношения с Неймаром. Уругваец подчеркнул, что все игроки должны ставить командные цели выше личных.
— Футбол — это как жизнь. Нужно отдавать все и держаться вместе, — цитирует RMC Кавани. — Мы должны быть более сплоченными, более близкими. Нам нужно проявлять себя как единое целое, а не как коллектив игроков. Нужно быть братьями, семьей.
С Неймаром мы поговорили лицом к лицу. Я сказал ему, что нужно ставить коллективные цели выше личных.
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