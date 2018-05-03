Башнепад продолжается: под Верхней Пышмой снесут телевышку, которая стояла там 60 лет

В 40 километрах от Екатеринбурга рядом с посёлком Мостовское стоит 117-метровая железная телевизионная вышка, которую собираются снести. Она использовалась в течение 60 лет по назначению, но теперь стала никому не нужна.

Землю, на которой располагается башня, выкупили владельцы питомника ездовых северных оленей «Северное сияние» у компании «Ростелеком» . Руководитель питомника Наталья Скороходова рассказала E1.RU, что вышка простоит там не больше месяца. Снос запланирован на середину или конец мая.

— В советское время она обеспечивала телевизионную связь между Москвой и Новосибирском, но сейчас новые технологии, такие вышки не нужны, — объяснила Наталья Скороходова. — Она в хорошем состоянии и абсолютно пригодна к использованию, другое дело — потребности в ней нет. Поэтому мы и купили этот участок и сносим её, нам-то она уж точно не нужна. Единственное, что с ней можно сделать, — это приспособить под какие-то экстремальные виды спорта, а у нас другая направленность — животноводство, дети, семейный отдых. Чтобы вышка оставалась в таком же состоянии, как сейчас, её нужно обслуживать, нужны специалисты. А мы никак не электрики и не высотники. До последнего дня Ростелеком использовал эту вышку в своих целях, но в течение последнего года они готовили её к продаже, вывозили своё оборудование.

Сейчас Наталья договаривается со специалистами, которые смогут качественно её снести, чтобы она не повредила соседние здания. Пока предполагается не взрывать её, а подпилить снизу и дёрнуть за тросы.

— Это сложная технология, нужно всё рассчитать, — добавила Наталья. — Вышка с одной стороны нагревается солнцем, с другой — стоит в тени, из-за этого она может начать закручиваться винтом при падении и уйти в ненужную сторону. У нас уже есть контакты подрядчиков, которые такие вышки валили.

Железо после падения башни, отдадут на металлолом. По словам Натальи, это хорошее и очень толстое железо в идеальном состоянии, несмотря на свой 60-летний возраст.

В Ростелекоме подтвердили, что вышку продали и новые хозяева могут делать с ней всё, что захотят, в том числе снести.

— Действительно, эта вышка была наша, мы ее продали вместе с землей, просто потому что нам уже не нужны такие каналы связи, все ушло в оптику, в провод, — ответили в пресс-службе Ростелекома. — Радиорелейные вышки сейчас выходят из эксплуатации по всей стране. Есть подрядные организации, которые занимаются их демонтажом, они могут её безопасно снести.

Не так давно Екатеринбург лишился другой своей телевышки, правда, она была в два раза выше этой. Недостроенную башню снесли в самом центре города, и это было грандиозное, хоть и очень грустное событие. Жители города эмоционально отреагировали на этот взрыв. Сейчас на месте башни — только горы «бетонного пепла».